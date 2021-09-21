Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Rize
6. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sağ taraftan ortasında ön direkte Dabo'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
13. dakikada Baiano'nun sağ taraftan geri pasında araya giren Altaylı oyuncu Erhan Çelenk, ceza sahasına girdiği sırada oyuncunun sakatlandığını görünce takımı adına tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Centilmence davranış sonrası yeşil-mavili taraftarlar ve futbolcular, Erhan'ın alkışladı.
32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Thiam'ın bekletmeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Phiri'nin yaklaşık 30 metre topu taşıdıktan sonra ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
39. dakikada Phiri'nin ceza sahası üzerine aşırtma pasında Bolasie'nin kontrol edip vuruşunda top, iyi yer tutan kaleci Lis'de kaldı.
44. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Erhan Çelenk'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Thiam'ın ön direkte aşırttığı topu, Björkander kafa ile filelere gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
73. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Bamba'nın vuruşunda, Selim Ay'a çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-2.
77. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Bolasie'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
88. dakikada Bolasie'nin soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktasında Alper Potuk'un vuruşunda, savunma oyuncuları topu çizgiden çevirmeyi başardı.
90. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Bolasie'nin dönüp yerden sert şutunda, top direk dibinden filelere gitti: 1-2.
Karşılaşma, Altay'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.