Alanyaspor'dan erteleme talebi

Antalya
Alanyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maç için erteleme talebinde bulundu.
Alınan bilgiye göre turuncu-yeşilli kulüp, Atiker Konyaspor ile 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.
Süper Lig'de geride kalan hafta oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Papiss Cisse, Welinton, Isaac Sackey ve Josef Sural'ın Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.