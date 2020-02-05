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Spor, Futbol

Alanyaspor rövanş için avantaj sağladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Mustafa Kurt   | 05.02.2020
Alanyaspor rövanş için avantaj sağladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor oyuncuları gol sevinci yaşadı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jimmy Durmaz, içeriye doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru top ile Alanyaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çıkardığı ortaya Belhanda'nın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

46. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sekidika'nın ceza sahasına ortaladığı topu Jimmy Durmaz yumuşatarak geriye çıkardı. Belhanda'nın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca son çizgiye inerek topu kale önüne ortaladı. Ceza sahası içinde Bakasetas'ın bekletmeden şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

55. dakikada Alanyaspor 2. golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Junior Fernades, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

62. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde Lemina'nın gelişine vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Marafona, defansa çarparak tekrar kaleye yönelen topu bu kez kornere çelerek tehlikeyi sonlandırdı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

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