Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,557.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde play-off potasına girdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Zenit'i 73-68 yenen Fenerbahçe Beko, 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi.

Emrah Oktay   | 05.02.2020
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde play-off potasına girdi Fotoğraf: Sergey Mikhailichenko/AA

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-68 yendi.

Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi. Zenit ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Fenerbahçe Beko 9-6 önde geçti. Ribauntlarda üstünlük kuran Zenit, bulduğu 7-0'lık seriyle 7. dakikada 13-9 üstünlük kurdu. Sloukas, Vesely, Datome ve Williams'ın elinden 10-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, son saniyelerde yediği baskete engel olamasa da ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, arka arkaya isabetli şutlar atarak 14. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 17-30. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 17. dakikada 17 sayılık (20-37) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, devre arasına 41-32 galip durumda girdi.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar (44-48) indirdi. Kalan bölümde iki takımın da skor üretmekte zorlandı ve üçüncü çeyrek 54-50 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 73-68 galip ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu

Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde play-off potasına girdi

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

Anadolu Efes galibiyete odaklandı

Anadolu Efes galibiyete odaklandı
THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris

THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris
Anadolu Efes deplasmanda CSKA Moskova'yı yendi

Anadolu Efes deplasmanda CSKA Moskova'yı yendi