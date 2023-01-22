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Spor, Futbol

Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt   | 22.01.2023
Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

47. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

60. dakikada konuk ekip Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakikada savunmanın hatasında Fatih Karagümrük'te topla buluşan Kazım Kazım'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

79. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Borini'nin düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

83. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, Eduardo'nun pasında topu kontrol eden Cavaleiro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

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