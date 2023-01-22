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Spor

Eda Nur Tulum'dan 400 metrede iki günde 2 rekor

Milli atlet, 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metrede dün kırdığı 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Mustafa Yılmaz   | 22.01.2023
Eda Nur Tulum'dan 400 metrede iki günde 2 rekor

Bursa

Milli atlet Eda Nur Tulum, Bursa'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metrede iki günde 2 rekor kırdı.

Ay-yıldızlı atlet, organizasyonun ilk gününde 400 metrede 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu. Eda Nur, 400 metre seçmelerinde 54.95 koşarak Derya Yıldırım'a ait (55.07) 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmıştı.

Genç atlet, şampiyonanın ikinci günündeki 400 metre finalinde de 54.38 saniyelik derecesiyle rekorunu geliştirdi.

Performansıyla dikkati çeken sporcu, final yarışının ardından sevinç yaşadı.

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