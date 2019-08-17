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Spor, Futbol

Alanyaspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in ilk hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Murat Asil   | 17.08.2019
Alanyaspor deplasmanda kazandı

Kayseri

Süper Lig'in ilk hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu.

27. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra'nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes'in kale önüne gönderdiği pasta ,savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.


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