Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor kalecisi Samassa hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Önder Felek   | 17.08.2019
Sivasspor kalecisi Samassa hastaneye kaldırıldı

Sivas

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 1. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, rakibiyle girdiği bir pozisyonda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı ) 

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında, ceza alanına gönderilen topa hareketlenen Boyd ile Malili file bekçisi Mamadou Samassa sert şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalan iki futbolcuya sağlık görevlileri müdahalede bulundu. 

Yaklaşık 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Samassa, yerini kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım'a bırakacakken başının döndüğünü işaret etmesinin ardından taç çizgisi civarında bir anda yere yığıldı.

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı.

Samassa'nın hastanede tomografisinin çekileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti

Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti

Sivasspor kalecisi Samassa hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

'Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur'

'Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur'
'Artık Roma için ter dökeceğim'

'Artık Roma için ter dökeceğim'
Rekorların takımı Fenerbahçe

Rekorların takımı Fenerbahçe