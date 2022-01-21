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Spor, Futbol

Adana Demirspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Eren Bozkurt   | 21.01.2022
Adana Demirspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Adana

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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