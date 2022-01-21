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Spor, Futbol

Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Medipol Başakşehir yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 21.01.2022
Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

İzmir

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Göztepe, 23. haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Oussama Tannane yarın forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'le 10. randevu

Bu sezon ilk galibiyetini 4. haftada Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla alan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de 10. kez karşılaşacak. Geride kalan 9 müsabakada Göztepe'nin 3, Medipol Başakşehir'in 5 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma da berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibin 8 gol attığı maçlarda Medipol Başakşehir 13 gol buldu.

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