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Spor, Futbol

Adana Demirspor transfer yasağını kaldıramıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, FIFA tarafından verilen transfer yasağını "kaldıramayacaklarını" söyledi.

Eren Bozkurt  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Adana Demirspor transfer yasağını kaldıramıyor

Adana

Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu yıl zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Transfer tahtasını açmak için uğraştıklarını anlatan Sancak, "Ama geldiğimiz noktada maalesef transfer tahtasını açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şimdi 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyecek durumda değilim. En azından var olanı korumak, almamız gereken maksimum puanları alıp 2'nci devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getirip, transferlerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sancak, ilk geldiği günden gösterdiği fedakarlığı sonra da göstereceğini vurgulayarak şunları aktardı:

"Şimdi bizlere düşen görev hep beraber birlikte kenetlenip, bu süreci beraber aşmaktır. Başka çaremizde yok. Bunun dışında kim hareket ediyorsa Adana Demirspor'a en büyük ihaneti yapan olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Benim hem Adana Demirspor'a hem de Adana Demirspor'a gönül veren herkese karşı sorumluluklarım var. O yüzden şu dakikadan itibaren diyorum ki hedefleri, emelleri olanlar geri durun, size ekmek yok. Adana Demirspor'a gönül verenler her şeyi bir tarafa bırakın hep birlikte bu girdaptan çıkalım."

Yeniden yapılanmaya girdiklerine dikkati çeken Sancak, "Yeni profesyoneller aramıza katılacak. İnşallah bu yapılandırmayla bu birliktelikle 2025-26 sezonuna yeni hedefler koyarak, eski günlerimizden daha yüksek hedefler koyarak devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Şehrin önde gelenlerine, iş insanlarına ve taraftara seslenen Sancak, şunları kaydetti:

"Ama sizsiz olmaz, hep birlikte olur. Tekrar söylüyorum loca alın, çalışanlarınıza kombine alın, bilet alın, maç günlerinde çalışanlarınıza izin verin, hediyelerinizi Adana Demirspor ürünlerinden seçin. Tüm şehre ve Türkiye'nin her yerinde gönül vermiş olanlarla beraber, güzel günlere diyorum. Futbolculara gereken ehemmiyeti göstererek, sahada 12. adam olarak üzerimize düşeni yapacağınızdan şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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