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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'te "kısmi yırtık" tespit edildi

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'te "kısmi yırtık" tespit edildi

Istanbul

Galatasaray Kulübü, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech'te "kısmi yırtık" tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır." denildi.

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