Adana Demirspor, Genk'e mağlup oldu

Istanbul
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Genk ekibine 2-1 yenildi.
İlk yarı
9. dakikada Sor'un ceza sahası önünden çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.
18. dakikada Kayembe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Sor'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Cherif Ndiaye'nin ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Vandevoordt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Munoz'un sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Oyen'in kafa vuruşunda kaleci Karacic son anda topu yandan kornere çeldi.
45. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Vandevoordt, topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, savunma oyuncularına rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
63. dakikada Stambouli'nin ceza yayı içinden çektiği şutta, top üstten az farkla dışarı gitti.
77. dakikada Genk, skoru 1-1 yaptı. Galarza'nın sağdan yaptığı ortada arka direkte uygun durumda toplu buluşan Arokodare, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
81. dakikada El Khannous'un ceza sahası dışından çektiği şutta, top kaleci Karacic'ten döndü.
90+3. dakikada Genk 2-1 öne geçti. Hrosovsky'nin sağdan kullandığı korner ataşında, ceza sahasında McKenzie'nin indirdiği topu arka direkte Munoz kafa vuruşuyla filelere attı.
90+7. dakikada gelişen Yukatel Adana Demirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Vandevoordt son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşma Genk'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
"Gereken bütün analizleri yapacağız"
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika'nın Genk ekibine 2-1 yenildikleri maçı, bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, skor dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "İlk yarıda zorlandığımız birkaç dakika vardı. Sonra 20. dakikadan itibaren maça ortak olmaya başladık. İkinci yarıya iyi başladık ve çok da güzel bir gol attık. Sonrasında maalesef saçma sapan iki faul yüzenden 2 gol yedik. Gollerde özellikle de markaj hatası yaptık. Baktığınızda bir tane daha maçımız var. Adana'da oynayacağız. Keşke şimdi oynayabilsek. O maçla alakalı çok sabırsızım. Gereken bütün analizleri yapacağız, düzeltmemiz gereken hataları düzelteceğiz ve o maçta da elimizden gelen her şeyi yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.
Kalelerinde gördükleri iki golün de bireysel hatalardan kaynaklandığını tekrarlayan Patrick Kluivert, "O golleri yemememiz gerekiyordu. Bu tarz golleri yemek kabul edilmez. Çünkü maçınıza leke olarak yansıyabiliyor. O yüzden bu konuda gereken bütün analizleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Genk cephesi
Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ise maçta ilk yarının durağan geçtiğini belirterek, "İkinci devrede rakibimiz de oyunumuza ayak uydurdu. O yüzden zorlu bir oyun oldu. Ancak oyuncularımızı teker teker tebrik ettim. Başta kötü bir oyun sergileseler de grup halinde oyuna devam ettiler." ifadelerini kullandı.
Rövanş maçıyla ilgili görüşü sorulan Wouter Vrancken, "Ben şansa inanmam. İyi bir takımla karşılaştık. Önümüzdeki hafta da iyi bir takımla karşılaşacağız. Adana'daki hava durumu rakibimiz için bir avantaj olabilir. Biz de buna ayak uydurmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.