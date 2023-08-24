Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı
Ankara
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.
"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.