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Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı

Fatih Çakmak  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

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