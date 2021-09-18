Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,427.70
BTC/USDT
48,160.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. -VTR
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor evinde kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Mustafa Ünal Uysal   | 18.09.2021
Adana Demirspor evinde kazandı Fotoğraf: Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı

Adana

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Bu skorla Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin, sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşta topu ağlarla buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

54. dakikada Vargas'ın ara pasına hareketlenen Metehan Mimaroğlu'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'da kaldı.

66. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Simon Deli topu arka direğe indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bjarnason, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

76. dakikada ceza sahası dışından Castro'nun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

90+3. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Adana Demirspor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

Benzer haberler

Adana Demirspor evinde kazandı

Adana Demirspor evinde kazandı

Beşiktaş 3 puanı ikinci yarıda bulduğu gollerle aldı

Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı

Sivasspor Gaziantep ile puanları paylaştı

Sivasspor Gaziantep ile puanları paylaştı
Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek

Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı