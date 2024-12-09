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Spor

Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Okan Coşkun  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Gaziantep

İlk yarı

3. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere gönderdi.

4. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Lungoyi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu.

10. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Grbic uzaklaştırdı.

41. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

73. dakikada soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç, Zeqiri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltıyı iptal etti.

90+2 dakikada Zeqiri'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, Bruno topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

Gaziantep FK, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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