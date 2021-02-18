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Spor, Futbol

Adana 33 bin kişilik yeni stadına kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, yarın törenle hizmete girecek.

Eren Bozkurt   | 18.02.2021
Adana 33 bin kişilik yeni stadına kavuşuyor

Adana

Adana 33 bin kişilik yeni stadına kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, yarın törenle hizmete girecek. Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor. Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı, kapılarını açacak.

Statta yarın düzenlenecek açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin de katılması bekleniyor.

Açılış töreninin ardından Yeni Adana Stadı'ndaki ilk maç, TFF 1. Lig'in 22. haftası kapsamında saat 19.00'da Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

Stattaki koltuk renkleri Adana Demirspor ve Adanaspor'u simgeliyor

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor.

Koltukların yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor.

Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor.

Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğuyla hizmet veriyor.

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.

Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.

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