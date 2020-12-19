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Dünya

Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'yılın kişisi' seçti

Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti.

Fatma Esma Arslan   | 19.12.2020
Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'yılın kişisi' seçti

Dakar

STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.

Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren döviz ve pankartlar dikkati çekmişti.


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