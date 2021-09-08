Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.