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Spor, Futbol

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da 6. maçında ilk galibiyetini alarak gruplara kalmayı hedefliyor.

Selçuk Kılıç   | 22.08.2022
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor

Trabzon

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alarak turu geçmenin mücadelesini verecek.

Tarihinde Liverpool, Inter, Barcelona gibi takımları yenme başarısı gösteren bordo-mavililer, son dönemlerde ise Avrupa'da galibiyet alamıyor.

Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara kalma başarısı gösterecek olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 1 karşılaşma olmak üzere 5 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Son 12 maçta kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti.

Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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