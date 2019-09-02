Abdoulay Diaby Beşiktaş'ta

İstanbul
Transferrrrrrr No: #7 ☑☄— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2019
Beşiktaşımıza hoş geldin Abdoulay Diaby 🦅 pic.twitter.com/soPbmrVZDp
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.