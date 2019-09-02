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Spor, Futbol

Abdoulay Diaby Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Hüseyin Eroğul   | 02.09.2019
Abdoulay Diaby Beşiktaş'ta

İstanbul
Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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