Osaka'dan ABD Açık'a veda
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, 4. turda elendi.
İstanbul
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında ABD Açık'ta geçen yılın şampiyonu 21 yaşındaki Naomi Osaka, 4. turda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaştı.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon tenisçi Osaka, 1 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.
Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geçme başarası gösteren 22 yaşındaki İsviçreli Bencic, çeyrek finalde Hırvat Donna Vekic ile eşleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.