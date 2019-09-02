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Spor, Futbol

Abdoulay Diaby Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Diaby, İstanbul'a geldi.

Sezer Yavuz,Kenan Irtak   | 02.09.2019
Abdoulay Diaby Beşiktaş için İstanbul'da

İstanbul

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.

Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.


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