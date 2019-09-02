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Spor, Futbol

Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'le kiralık olarak transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı.

Sezer Yavuz   | 02.09.2019
Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı

İstanbul

27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

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