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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı.

Hilmi Sever  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bugün saat 18.15'te Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Galler ve İzlanda maçları için ilk çalışmasını yapacak.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.

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