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Spor, Futbol, EURO 2020

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Hilmi Sever   | 15.06.2021
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

Bakü

Türkiye – Galler maçına doğru

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler milli takımı ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda son antrenmanını yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Burak Yılmaz (sol 3), Ozan Tufan (sol 4) ve Çağlar Söyüncü (sağ 3) de yer aldı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )


Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, Galler maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte izledi.

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