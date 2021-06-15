Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde mücadele edecek
Milli yüzücü Emine Avcu, 17-20 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nin son ayağında mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Emine Avcu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'de S5 kategorisinde Türkiye'yi temsil edeceği aktarıldı.
Milli sporcuya, Yüzme Milli Takımı Antrenörü Mehmet Ali Albas ve fizyoterapist Zeynep Ceren İlhanoğulları'nın eşlik edeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.