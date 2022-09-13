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Ekonomi

Zuchex, 15-18 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açıyor

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 2022’nin dünya ölçeğindeki en büyük uluslararası ticaret buluşması olacak Zuchex, 15 – 18 Eylül'de Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yunus Türk   | 13.09.2022
Zuchex, 15-18 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açıyor

Istanbul

Tarsus Türkiye açıklamasına göre, yıl sonuna kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’ne yeni ticaret fırsatları, alternatif satış kanalları ve farklı pazarlara açılma şansı sunacak Zuchex 2022’de, dört gün boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarsus Türkiye tarafından, Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32'ncisi düzenlenecek fuar, yurt içi ve yurt dışından 700 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satın almacıya ev sahipliği yapacak.

Fuarda, "Sofra ve Mutfak Eşyaları", "Pişirme Ekipmanları", "Plastik Ev Eşyaları-Bahçe Aksesuarları", "Ev Eşyaları", "Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları" ile "Elektrikli Ev Aletleri" kategorilerinde en yeni koleksiyonlar ve 2023 tasarımları bir arada sergilenecek.

Seçkin markaların koleksiyonlarını, sektör profesyonelleriyle buluşturan Zuchex, yine tüm dünyadan binlerce satın almacıyı İstanbul’da ağırlayacak. Ev ve mutfak eşyaları dünyasına ilham veren yeniliklerin bir arada sunulacağı fuar, #buradaolmalısınız sloganıyla Tüyap Beylikdüzü’nde 14 salonda gerçekleşecek.

Zuchex bu yıl "Cooking Theatre" etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında ünlü şef Rüzgar Sünbül, üniversitelerin aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte dört gün süren bir workshop düzenleyecek.

Şef Rüzgar Sünbül, fuar alanına kurulan özel mutfakta, katılımcı firmaların inovatif pişirme ürünlerini kullanarak hazırladığı birbirinden lezzetli tarifleri, yine fuardaki firmaların 2022-2023 koleksiyonlarına ait sunum ekipmanları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

"Katılımcı firmalarımız kendilerine yeni satış kanalları açarak, eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, bu yıl Zuchex’in, dünya ev ve mutfak eşyaları endüstrisine hitap eden uluslararası ölçekteki en büyük fuar olacağını ifade etti.

Aytemur, "Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce satın almacı, katılımcımız olan pazar lideri marka ve üreticilerin en yeni tasarımlarını, en avantajlı koşullarla tedarik edebilecek. Katılımcı firmalarımız da Zuchex 2022 ile birlikte kendilerine yeni satış kanalları açarak, eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zuchex’in, sektörün tüm paydaşlarına, yeni bir bakış açısı sunacağını ifade eden Aytemur, üretici, ihracatçı ve distribütör firmaların, zincir mağaza satın almacılarının, bağımsız perakendecilerin, toptancı & perakendeci kuruluşların, otel ve restoran işletmecilerinin, catering ve organizasyon şirketlerinin, kurumsal hediyelik eşya satın almacılarının, kısacası bu alanda faaliyet gösteren tüm profesyonellerin, Zuchex 2022’yi mutlaka ziyaret etmelerini önerdi.

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