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Ekonomi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini yarın devredecek

Murat Birinci   | 25.03.2021
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini yarın devredecek

İstanbul

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.

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