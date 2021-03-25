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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bazı bölgelerdeki süt üreticilerinin satışta zorlandıklarını iletmeleri üzerine ihtiyaç olan illerde en kısa sürede alıma başlayacaklarını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 25.03.2021
Bakan Pakdemirli: İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, süt alımına ilişkin Et ve Süt Kurumuna (ESK) talimat verdiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:

"Bazı bölgelerimizde süt üreticilerimizin, mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine ESK Genel Müdürümüze talimatı verdim. İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."

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