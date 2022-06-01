Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Dora Hill'i tanıttı
Yenilikçi bakış açısıyla yaşam projeleri gerçekleştiren Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Dora Hill'i tanıttı.
Kocaeli
Yenilikçi bakış açısıyla yaşam projelerigerçekleştiren Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Dora Hill'i tanıttı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy mevkisindeki Zeray Dora Hillsatış ofisinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan ZerayYönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, projenin kendileri için yenibir keşif boyutunda olduğunu söyledi.
Zeray, tabiatın bütün güzelliklerinin içinde yer aldığı, orman, deniz, göl manzarasına sahip projenin, emsali oldukça düşük olup, yüzde 20'si inşaat alanı, yüzde 80'i de tatil köyünü andıracak peyzaj, sosyal tesis ve rekreasyon alanlarının bulunduğunu anlattı.
Mimari olarak uluslararası standartlarda tasarım yaptıklarına işaret eden Zeray, kendilerini uluslararası boyutlarda geliştirdiklerini ve bu yolda ilerlediklerini kaydetti.
Projeye talebin olağanüstü olduğunu ifade eden Zeray, "Bu işe mümkün olduğunca hem ulusal anlamda bir vatanseverlik hem de vatandaşlık bilinciyle devam edeceğiz. Her zamanki çizgimizibozmadan, koruyarak ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Sektörde son zamanlarda malzeme tedarikinden fiyatlarına, işçilik maliyetlerinden döviz hareketliliğine ve bunun sonucunda olağanüstü konut satış taleplerine rağmen soğukkanlı şekilde planlamalarımızı, analizlerimizi ve tecrübelerimizi referans alarak süreciyönetiyoruz." diye konuştu.
Zeray, Çayırköy'ün sırtlarında yer alan projenin, tabiatı bozmayacak aksine kucaklayacak şekilde tasarlandığını, bunun da projeye gösterilen ilgiyle tescillendiğini belirtti.
Projenin teslimi için 24 aylık süreç planlandığını ancak olağanüstü bir durum olmadığı takdirde 17-18 ayda teslimatı gerçekleştireceklerini bildiren Zeray, "Proje, özel blokların da dahil olduğu 430 nitelikli konut projesi. Ferah ve nitelikli daire tasarladığımız için sayı biraz düşükte kaldı. Proje normal standartlarla tasarlansaydı 600’ün üzerinde konut inşa edilebiliyordu." bilgisini verdi.
Zeray, 8 farklı noktada şantiyelerinin ve satışlarının devam ettiğine değinerek, şunları söyledi:
"Bu boyutta da Türkiye'de çok az firmada olan bir uygulama kabiliyetimiz var. Hem pazarlama hem uygulama hem yönetme anlamında çok ciddi tecrübemiz var. Yıllardır birçok noktada aynı anda şantiyelerimiz devam ediyor. Vizyonumuza tecrübelerimizi de dahil ederek bu yıl içerisinde 5 proje daha devreye alarak aktif proje sayımızı 13'e çıkartacağız. Hedefimiz, 2025 yılına geldiğimizde ülkemizin değişik illerinde aynı anda en az 30 nitelikli proje geliştiren ve üreten firma haline gelmek."
Proje mimarı Figen Erturan, tüm dairelerin yüksek tavanlı, pencereleri geniş ve yere kadar düşünülerek yapıldığını, dairelerin ferah olması, güneş alması ve manzarayı görmesinin sağlandığını ifade etti.
"Esnek ödeme planları yatırım yapmayı ve ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor"
Zeray İnşaat Satış Genel Müdür Yardımcısı Şüheda Turoğlu, 20 Nisan'da ön talep dönemiyle projenin satışlarına başlandığını belirterek, "Kişiye özel sunduğumuz ödeme planları yatırım yapmayı ve ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor." dedi.
Turoğlu, lansman dönemine özel yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat ve vade farksız esnek ödeme imkanlarını da sunabildiklerini söyledi.
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sevinç Soydan, projede geleneksel ve modern kültürü bir araya getirdiklerini kaydetti.
"Projelerle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz"
Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç, Dora Hill'in, Zeray'ın ulusal projeler üretme gayesini pekiştiren önemli bir proje olduğunu dile getirdi.
Son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarına paralel artan maliyetlere rağmen sorumluluk almaya devam edeceklerinianlatan Ortaç, mücbir sebepler hariç başarılı süreç yönetimiyle stratejik planlamada belirtilen projelerle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Zeray Dora Hill projesi
İstanbul'a 45 dakika, Kocaeli’nin alışveriş ve sağlık merkezlerine birkaç dakika mesafede olan Zeray Dora Hill, su ve doğa sporlarına ya da aktivitelerine dört mevsim ulaşma imkanı sunuyor.
Çayırköy bölgesinde yer alan Zeray Dora Hill, 720 bin metrekare, orman ile çevrili manzarası ve neoklasik mimarisiyle yaşamın güzelliklerini bir yerde topluyor.
İçerisinde özel blokların da yer aldığı, 50 adet 1+1, 70 adet 2+1, 230 adet 3+1, 80 adet 4+1 olmak üzere toplam 430 bağımsız bölümden oluşan Zeray Dora Hill'de her blok, altı normal kat ile bahçe ve teras dubleks katlarından oluşuyor.
İlave olarak her blokun altında kapalı otopark katının yer aldığı projenin toplam inşaat süresi 731 gün olarak planlanarak 30 Mayıs 2024'te teslim edilmesi hedefleniyor.
Projedeki betonarme yapılar, son deprem yönetmeliğine ve TSE standartlarına uygun olarak inşa edilecek. Projede, yapı malzemesi olarak yüksek mukavemetli, uzun tasarım ömürlü, nitelikli beton malzeme ve ilgili standartlara tam uyumlu betonarme demiri gerektiği biçimde ve statik projesine uygun olarak kullanılacak. Binalar, yüksek enerji sönüm kapasitesine sahip betonarme çekirdek perdeler ve çerçevelerin birlikte kullanıldığı taşıyıcı sistem omurgasına sahip olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.