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Ekonomi

Kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla sığır yetiştiricilerine verilen desteğin süresi uzatıldı

Sığır başına 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar devam edecek.

Göksel Yıldırım   | 02.06.2022
Kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla sığır yetiştiricilerine verilen desteğin süresi uzatıldı

Ankara

Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidilerek, düzenlemedeki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Uygulamayla tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.

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