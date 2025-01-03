Dolar
35.37
Euro
36.38
Altın
2,651.95
ETH/USDT
3,425.00
BTC/USDT
96,150.00
BIST 100
10,049.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Zamlı memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Hülya Ömür Uylaş, Serhat Tutak  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Zamlı memur maaşları belli oldu

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:


UNVANLAR

DERECE

NET GÖREV AYLIĞI

2024 Temmuz-Aralık(TL)

2025 Ocak-Haziran (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

59.467

66.358

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

40.817

45.555

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

52.568

58.663

ÖĞRETMEN

1/4

47.433

52.935

BAŞKOMİSER

3/1

57.784

64.481

POLİS MEMURU

8/1

52.816

58.938

UZMAN DOKTOR

1/4

97.836

109.154

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)

5/1

47.909

53.465

MÜHENDİS

1/4

60.663

67.691

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)

11/1

42.313

47.224

PROFESÖR

1/4

86.378

96.374

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

57.243

63.877

VAİZ

1/4

49.582

55.332

AVUKAT

1/4

57.028

63.637

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini güçlendireceğiz
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
Isparta'da 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 35'i doğru çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Zamlı memur maaşları belli oldu

Zamlı memur maaşları belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet