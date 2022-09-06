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Dünya

İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak

İsviçre'de hükümet, 2023'ün başından itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 27 zam yapılacağını duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 06.09.2022
İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak

Cenevre

Hükümete bağlı Federal Elektrik Komisyonu, ülkedeki enerji krizinin başlamasıyla elektrik fiyatındaki artış oranına dair tahminlerini paylaştı.

Buna göre, 2023'ün başından itibaren ülke genelinde hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti 0,5.77 İsviçre Frankı artışla 0,26.95 franka yükselecek. Yapılacak zammın oranı yüzde 27'ye tekabül edecek.

Komisyonun hesaplamasında küçük ve orta ölçekli girişimler için de elektrik fiyatlarının yüzde 27 artması, büyük işletmelerde ise bu oranın daha yükselmesi öngörülüyor.

İsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yapıyor.

Vatandaşlardan evlerindeki ısıtıcıları bir kademe düşük çalıştırması, sıcak su kullanımını düşürmesi ve elektriğe bağlı gereksiz çalışan cihazları kapatması isteniyor.

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