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Ekonomi

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 94'e yükseldi

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine yağan karın erimesi ve yağmurların etkisiyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 94'e ulaştı.

Kadir Yıldız, Şengül Azbay  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 94'e yükseldi

Kocaeli

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve yaklaşık 50 milyon metreküp hacme sahip barajdaki su seviyesinde, yağışların ardından yükseliş gerçekleşti.

Yüzde 16'larda bulunan seviyenin yüzde 94'e ulaştığı baraja, Sapanca Gölü'nden su alımı da 8 Mart'tan itibaren durduruldu.

Öte yandan su hacmi 48 milyon metreküpe ulaşan barajdan, kapaklar açılarak su deşarjı yapılıyor.

Bu arada 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi, 16 milyon 450 bin metreküple yüzde 73 olarak ölçüldü.

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