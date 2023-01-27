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Ekonomi

Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ikinci yarısında yürürlük süresi dolan ve bu yılın aynı döneminde yürürlük süresi dolacak olan dampinge karşı önlemleri duyurdu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.01.2023
Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Güney Kore ve Çin menşeli "beton pompaları" ve "beton pompaları taşıtları", Çin menşeli "kapitoneli mensucat" ile Güney Kore menşeli "dioktil ortoftalatlar ve "dioktil tereftalat" isimli eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemler geçen yılın ikinci yarısında sona erdi.

Tebliğde, bu yılın ikinci yarısında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek dampinge karşı önlemler de anımsatıldı.

Bu kapsamda, Çin menşeli "ateş tuğlaları", Tayvan ve Hindistan menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler", Tayland menşeli "kauçuk iplik", Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı "transmisyon kolanları", Çin menşeli "poliesterlerden", Vietnam menşeli "içi doldurulmuş tel", İran menşeli bazı "polimer ürünleri", Tayvan ve Çin menşeli bazı "metal eşyalar" ile Çin menşeli "sentetik mensucat ürünleri" için alınan önlemler yer alıyor.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları bulunuyor.

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