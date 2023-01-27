Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek
Bir modül halinde birleştirilmemiş fotovoltaik hücre ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.
Ankara
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, "Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler" başlıklı eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 doların altında olan eşyaların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek.
Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.