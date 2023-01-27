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Ekonomi

Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Bir modül halinde birleştirilmemiş fotovoltaik hücre ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.01.2023
Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, "Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler" başlıklı eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 doların altında olan eşyaların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek.

Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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