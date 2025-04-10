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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 445,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Mücahit Enes Sevinç  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Nisan haftasında net 445,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 19,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 57,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Mart itibarıyla 29 milyar 196,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Nisan haftasında 28 milyar 484 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 801,1 milyon dolardan 13 milyar 994,7 milyon dolara, ÖST stokları da 666,3 milyon dolardan 610,3 milyon dolara indi.

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