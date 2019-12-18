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Ekonomi

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon avroluk Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 18.12.2019
Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edildi.

Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.

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