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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 162,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 162,1 milyon dolarlık hisse senedi, 12,4 milyon dolarlık DİBS ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Murat Aslan   | 09.12.2021
Yurt dışında yerleşikler 162,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Aralık ile biten haftada net 162,1 milyon dolarlık hisse senedi, 12,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Kasım itibarıyla 20 milyar 596,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Aralık'ta 19 milyar 468,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 4 milyar 174,9 milyon dolardan 3 milyar 748,7 milyon dolara, ŞBS stokları da 161,3 milyon dolardan 137,2 milyon dolara geriledi.

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