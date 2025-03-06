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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 107,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Mahmut Çil  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında net 107,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 200 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 53,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Şubat itibarıyla 32 milyar 151,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Şubat haftasında 31 milyar 915,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 489,9 milyon dolardan 19 milyar 709 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 731,5 milyon dolardan 728,9 milyon dolara düştü.

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