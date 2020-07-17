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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 56,6 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 17.07.2020
Yurt dışında yerleşikler 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında net 101,7 milyon dolarlık hisse senedi, 279,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Temmuz itibarıyla 24 milyar 585,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 56,6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 147,2 milyon dolardan 6 milyar 738,6 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık azalışla 330,5 milyon dolardan 325,1 milyon dolara düştü.

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