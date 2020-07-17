ABD'de konut başlangıçları haziranda beklentiyi aştı
ABD'de konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,3 artarak 1 milyon 186 bine, inşaat izinleri ise yüzde 2,1 artışla 1 milyon 241 bine yükseldi.
Washington
ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 17,3 artışla 1 milyon 186 bine çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle de mayıs ayında toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 169 bin olması yönündeydi.
Konut başlangıçları, mayıs ayında 1 milyon 11 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 4'lük azalış kaydetti.
İnşaat izinleri de haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 241 bine yükseldi.
Mayıs ayında 1 milyon 216 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 290 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İnşaat izinleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 azalış gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.