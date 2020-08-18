ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklentiyi aştı
ABD'de konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artışla 1 milyon 495 bine yükseldi.
Washington
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, ekonomik normalleşmenin başladığı mayıs ayı itibarıyla toparlanma kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 1 milyon 240 bin olması yönündeydi.
Konut başlangıçları, haziran ayında 1 milyon 220 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 23,4'lük artış kaydetti.
İnşaat izinleri de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.
Haziranda 1 milyon 258 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, geçen ay 1 milyon 320 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İnşaat izinleri, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,4 artış gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.