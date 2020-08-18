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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazancıyla günü 1.092,46 puandan tamamladı.

Murat Birinci   | 18.08.2020
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazancıyla günü 1.092,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, konut fiyat endeksi, yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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