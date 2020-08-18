TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.
İstanbul
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı. 😎— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2020
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.