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Ekonomi

Yurt dışı yerleşikler 334,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Ağustos haftasında 334,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Bekir Gürdamar   | 20.08.2020
Yurt dışı yerleşikler 334,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Ağustos haftasında net 334,6 milyon dolarlık hisse senedi, 360 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 8,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Ağustos itibarıyla 20 milyar 274,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 897,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 140,8 milyon dolardan 5 milyar 599,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 8,1 milyon dolarlık satışla 262,2 milyon dolardan 254,1 milyon dolara geriledi.

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