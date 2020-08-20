Euro
8.69
Dolar
7.34
BIST 100
1,121.85
Altın
1,930.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Batı Karadeniz'de 'yeşil altın' harmana indi

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.

Cem Ali Kuş   | 20.08.2020
Batı Karadeniz'de 'yeşil altın' harmana indi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Batı Karadeniz'de "yeşil altın" harmana indi

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )

Batı Karadeniz'in önemli fındık merkezlerinden Akçakoca'da, "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık, harmana gelmeye başladı. 

Fındığı harmana getiren üreticiler, kabuğundan ayırarak kurutma işlemi için güneş görebileceği yerlere seriyor.

"Kurutma işlemi iyi yapılmalı"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sezonunun başladığını ve toplanan fındıkların harmanda soldurma ve kurutma işlemi gördüğünü söyledi.

Harmanda fındığın kalitesinin düşmemesi için üreticiye uyarılarda bulunan Başaran, "Burada dikkat edilmesi gereken önlemler ise fındığı iyi kurutmak ve Türk fındığının kalitesini düşürmemek. Ayrıca içindeki taşı ve farklı maddeleri fındıktan güzelce ayırmak, teslime hazır hale getirmek. Nem faktörü de çok önemli. Fındık üreticiden depolara gidiyor. O depolarda fındık nemli kalırsa sağlam fındıkların da çürümesine sebep olabilir." diye konuştu.

Fındığın nemli ortamlarda kurutulmaması gerektiğini vurgulayan Başaran, "Kurutma işleminde dikkat edilmesi gereken faktörler ise toprak zemin üzerinde kurutma yapılmasın çünkü nemli zemin olduğu için yaş kalabilir. Ya beton zemin olmalı ya da sergi gibi bir şey üzerinde kurutulmalı." ifadelerini kullandı.

Fındık üreticisi Ekrem Yatkın da sezonun ilk hasadının harmana indiğini belirterek, hayırlı bir sezon geçirme temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395 oldu
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Selçuk Üniversitesi öğretim üyesinden Kovid-19'a karşı 'zeytinyağı kullanın' önerisi
Almanya’da Kovid-19 vakalarında artış eğilimi sürüyor
Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi

Benzer haberler

Batı Karadeniz'de 'yeşil altın' harmana indi

Batı Karadeniz'de 'yeşil altın' harmana indi

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları başladı

Batı Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' demek için sabırsızlanıyor

Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu

Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu
FİSKOBİRLİK, 2020 ürünü fındık alımına başladı

FİSKOBİRLİK, 2020 ürünü fındık alımına başladı
FİSKOBİRLİK fındığı piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde alacak

FİSKOBİRLİK fındığı piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde alacak