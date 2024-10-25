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Ekonomi

Yılın 9 ayında 20,7 milyar dolarlık makine ihraç edildi

Ocak-eylül döneminde ihracatın en çok arttığı alt sektör yüzde 25 ile türbin, jet ve hidrolik silindirler olurken, en çok dış satım Almanya'ya yapıldı.

Uğur Aslanhan  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Yılın 9 ayında 20,7 milyar dolarlık makine ihraç edildi Fotoğraf: Cem Şan/AA

İstanbul

Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı yılın 9 ayında 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, ocak-eylül döneminde makine ihracatı yıllık bazda yüzde 1,5 düşürek 20,7 milyar dolara geriledi. Son 12 aylık makine ihracatı ise yüzde 1,7 düşüşle 28 milyar dolar oldu.

Eylül ayında makine ihracatı değer bazında yüzde 0,3 artarken, kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatları yüzde 5,5 yükselişle 7,7 dolara ulaştı.

Yılın 9 ayında en fazla ihracat 2'şer milyar dolarla "evsel ve endüstriyel soğutma makineleri" ile "içten yanmalı motor ve aksamı" sektörlerinde gerçekleşti.

İhracatın en çok arttığı alt sektörler yüzde 25 ile "türbin, jet ve hidrolik silindirler", yüzde 19 ile "tekstil ve konfeksiyon makineleri" oldu.

En fazla makine ihraç edilen ülkeler arasında Almanya ilk sıradaki yerini korurken, onu sırasıyla Rusya ve ABD takip etti.

Ağustos sonu itibarıyla 12 aylık makine ithalatı ise binde 2 düşüşle 44,5 milyar dolara ulaştı.

"Enflasyondan en fazla etkilenen imalat dalıyız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, üçüncü çeyrekten itibaren küresel ekonomide hızlı toparlanma olacağına yönelik ümitlerin boşa çıktığını bildirdi.

Finansmanı çok pahalı kılan dezenflasyon çabalarının sınai üretimi durgunluğa iterken, hizmet sektörlerinin büyümeye devam ettiğini anlatan Karavelioğlu, "Dünyada faiz indirimlerinin başlamış olması iyimserlik yaratırken talep tarafında henüz bir hareketlilik gözükmüyor. Küresel sanayi PMI'nın 48,8'e gerilediği, ihracat siparişlerinin 4 aydır aralıksız düştüğü bir süreçten geçilmekte olmasına rağmen dünya 2024 yılını mal ticaretinde yüzde 2,5'e yakın artışla kapatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karavelioğlu, iç pazardaki fiyatlarını artırmadan ihracatını sürdürmeye mecbur olan makine sektörünün yüksek yerli katma değerli yapısı ve yüksek nitelikli personel istihdamı nedeniyle enflasyondan en fazla etkilenen imalat dalı olduğunu vurguladı.

Makine teçhizat yatırımlarındaki daralmaya dikkati çeken Karavelioğlu, üretim ve ihracatı sürdürmenin ve nitelikli personeli yitirmeden ilerleyebilmenin yolunun son 12 ayda 44,5 milyar dolara ulaşan makine ithalatını kısmaktan geçtiğinin altını çizdi.​​​​​​​

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