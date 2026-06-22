Yandex Go İstanbul'da hizmete başladı

Yandex Go'nun İstanbul tanıtımı, Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy'nin de katıldığı basın toplantısıyla yapıldı.

Toplantıda, İstanbul'u hizmet ağına dahil ederek yapay zeka destekli araç çağırma hizmetini kentin kullanıcılarıyla buluşturan şirketin, Türkiye'deki mobilite operasyonlarını geliştirmek amacıyla 100 milyon dolar yatırım yapacağı açıklandı.

Kullanıcıların uygulama üzerinden ilk etapta "Ekonomi" ve "Konfor" hizmet seçeneklerinden yararlanabileceği hizmet kapsamında yeni kategorilerin de devreye alınması planlanıyor.

Lisanslı taksi sürücüleriyle çalışan platform, sürücülerin boş kilometrelerini azaltmayı, gelirlerini daha verimli yönetmelerini sağlamayı ve günlük yolculuk taleplerini daha etkin karşılamalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Halihazırda İzmir, Antalya, Ankara, Mersin ve Adana'da faaliyet gösteren platformun hizmet ağına İstanbul'un eklenmesi, Yandex Go'nun Türkiye'deki büyüme stratejisinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Akıllı rota planlaması yolculuk sürelerini sefer başına ortalama yüzde 7,07 azalttı

Yandex AI navigasyon sistemi kullanılarak İstanbul'da gerçekleştirilen 129 binden fazla yolculuğun analizi, akıllı rota planlamasının yolculuk sürelerini sefer başına ortalama yüzde 7,07 azalttığını ortaya koydu. Söz konusu oran, şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiği şehirler arasında kaydedilen en yüksek verimlilik seviyesi olarak dikkati çekti.

Analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre, gerçek zamanlı makine öğrenimiyle desteklenen rota optimizasyonu yoğun ve karmaşık trafik yapısına sahip İstanbul'da daha yüksek fayda sağladı.

Türkiye genelinde son bir yılda gerçekleştirilen çok sayıda yolculuğun analizine göre, Yandex Go'nun yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve araç yönlendirme sistemi yolculara toplamda 254 bin saatin üzerinde zaman tasarrufu sağladı. Bu süre yaklaşık 29 yıla karşılık geliyor.

Şirket, İstanbul'un da hizmet ağına katılmasıyla söz konusu zaman tasarrufunun ülke genelinde iki kattan fazla artmasını bekliyor. Yandex Go'nun akıllı araç yönlendirme sistemi sayesinde hizmet verilen şehirlerde araçların ortalama tahmini varış süresi 3 dakikanın altına düşüyor.

Platformun rota planlama ve araç yönlendirme sistemi, canlı trafik verileri, geçmiş yolculuk kayıtları, trafik yoğunluğu tahminleri ve yol ağının özelliklerini milisaniyeler içinde analiz ederek en uygun rotayı belirliyor. Sistem, yolcuyu en yakın lisanslı taksi sürücüsüyle eşleştirirken tahmini ve gerçekleşen varış sürelerini karşılaştırarak kendisini sürekli geliştiriyor.

Yandex Go'nun açıkladığı 100 milyon dolarlık yatırımın, teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması, sürücü ağının geliştirilmesi, yolculara yönelik kampanya ve avantajların desteklenmesiyle ürün kategorileri ve coğrafi erişimin genişletilmesi alanlarında kullanılması planlanıyor.

İstanbul'u Yandex Go'nun bir sonraki büyüme döneminin odağına yerleştiren şirket, yatırım planının önemli bölümünü de burada hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Yatırım İstanbul'da çok modlu ulaşım sisteminin gelişimine katkı sağlayacak"

Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yandex ekosistemindeki hizmetleri Türkiye'de kademeli olarak yaygınlaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yandex Go'nun İstanbul'da hizmete başlamasının şirket açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Popovskiy, "Bu yatırımın İstanbul'da çok modlu ulaşım sisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul çok büyük bir şehir ve farklı medeniyetlerin kesişim noktası konumunda. Yandex Go da yoğun trafik ve karmaşık ulaşım yapısına sahip kentlerde hareketliliği daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirildi." dedi.

Popovskiy, açıklanan 100 milyon dolarlık yatırımın teknolojinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu yatırımın önemli bir pazar payı elde etmemize ve teknolojinin sağladığı avantajları İstanbul'daki yolcuların ve sürücülerin büyük bölümüne ulaştırmamıza imkan vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin açıkladığı zaman tasarrufu raporuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Popovskiy, şunları kaydetti:

"Zaman tasarrufunu, bekleme süresindeki azalma ile yolculuk süresindeki kısalmayı birlikte hesaplayarak ölçüyoruz. Bu iki alanda da ulaşım teknolojilerini geliştirmek için makine öğrenimi ve yapay zeka dahil olmak üzere Yandex teknolojilerinden yoğun şekilde yararlanıyoruz. Bekleme süresi tarafında, makine öğrenimi ve yapay zeka sistemlerimiz, müşterilerin hangi bölgelerden araç çağıracağını önceden tahmin ediyor ve sürücüleri daha müşteri talepte bulunmadan önce uygun noktalara yönlendiriyor. Yolculuk sırasında ise Yandex Navigator teknolojisi en uygun rotanın belirlenmesinde kullanılıyor."

Popovskiy, Yandex Go'nun farklı pazarlarda edindiği deneyimin İstanbul'a taşındığını dile getirerek, "İstanbul'a benzer karmaşık ulaşım koşullarına sahip şehirlerde önemli tecrübeler kazandık. Türkiye'de de önce diğer şehirlerde faaliyet göstererek sistemi test ettik ve yerel dinamikleri daha yakından tanıdık." dedi.

Türkiye'deki taksi düzenlemelerinin kapsamlı bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Popovskiy, en başından itibaren tüm düzenlemelere ve sektördeki gerekliliklere tam uyum sağlamayı hedeflediklerini, bu nedenle yaklaşık iki yıl önce Türkiye'de kademeli olarak büyümeye başladıklarını ve bugün gelinen noktada teknolojilerini İstanbul'a taşımaya hazır olduklarına inandıklarını söyledi.